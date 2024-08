Shawn e Camila fra le loro rotture ci sarebbe lo zampino di Sabrina | le frecciatine nel nuovo album

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 24 agosto 2024)sono stati insieme circa due anni fra il 2021 e il 2023 con svariati tira e molla anche nel 2024. In mezzo a questepare ci sia lodi, vista in più occasioni al fianco del collega. “Com’è stato riprovarci con? Sono una ragazza che agisce e fa quello che sente, sono molto impulsiva” – le parole diCabello davanti all’ennesima rottura conMendes – “Tra noi è stato bello, anche la seconda volta ci sono stati dei bei momenti. Gli vorrò sempre bene, lui è una persona deliziosa. Mi ritengo fortunata, molte persone hanno degli ex orribili, io no! Lui è una persona gentile, dolce ed educata”. Ma se da una parte la storia fraè stata pubblica, quella frano. Il primo incontro segreto fra i due è infatti avvenuto in quel di Parigi, lontano dai paparazzi hollywoodiani, a gennaio del 2023.