Rubano ai parenti dei bimbi ricoverati Vergogna all’ospedale dell’infanzia

(Di sabato 24 agosto 2024) Un episodio disgustoso, riportato dal quotidiano Libero, ha coinvolto alcuni genitori di bambinipediatrico Vittore Buzzi, in Piazza Gerusalemme a Milano. Senza alcuno scrupolo, i ladri si sono infatti introdotti nei parcheggi sotterranei della struttura, dove mamme e papà avevano lasciato le loro auto nella convinzione che fossero più al sicuro. Invece, al loro ritorno hanno trovato un’amara sorpresa. I malviventi, che non si sono fermati nemmeno di fronte a un luogo di cura che si occupa dei più piccoli, hanno pensato bene di approfittare della distrazione dei proprietari, impegnati in questioni ben più importanti. Dopo essere penetrati nel posteggio, hanno spaccato i vetri di almeno un’auto alla ricerca di qualcosa di prezioso da rubare. Causando danni che provocheranno altre preoccupazioni a famiglie già provate per lo stato di salute dei loro bambini.