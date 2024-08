Roma-Empoli a che ora parla De Rossi in conferenza stampa | canale orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Alle 14:30 di oggi, sabato 24 agosto, Daniele Deparlerà inalla vigilia di, match valevole per la seconda giornata di Serie A 2024/2025. A pochi giorni dalla fine del mercato, è arrivato il ‘no’ di Paulo Dybala all’offerta del club saudita Al-Qadisiyya e la decisione del fuoriclasse argentino sarà inevitabilmente il tema principale della. “Mi spaventerebbe unasenza Paulo e senza altri sostituti che potrebbero arrivare se dovesse andare via lui o qualcun altro. Se qualcuno andasse via qualcuno e riuscissimo a sostituirlo, anche in altre zone di campo, con giocatori funzionali e forti si lavora con quelli che arriveranno”, aveva detto Dedopo la partita di Cagliari. Adesso la situazione cambia. Dybala rimarrà in giallorosso e le priorità dellasono diverse. Un difensore centrale, dopo l’addio di Kumbulla, serve.