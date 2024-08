Parma-Milan 2-1 | Man e Cancellieri mandano il Diavolo all' Inferno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto – Ildi Paulo Fonseca non decolla. Dopo il pari in rimonta contro il Torino, infatti, i rossoneri cadono al Tardini contro uno straordinarioche regala a mister Fabio Pecchia un successo per 2-1 in occasione del suo cinquantunesimo compleanno. Una vittoria più che meritata e maturata grazie a una partita giocata in maniera magistrale dai ducali che, con le loro fulminee ripartenze, si sono rivelati nel fianco di unancora troppo macchinoso, poco equilibrato in fase difensiva e vittima di troppi alti e bassi nell'arco dei 90'. Ben poche, quindi, le note positive che si porta a casa mister Fonseca: tra queste, però, ci sono la prestazione di Reijnders e gli esordi di Pavlovic, partito titolare e andato anche due volte vicino al gol, e Fofana, subentrato nel finale.