Paralimpiadi 2024 Juri Stara | Sorpreso dal record di qualificati a Parigi voglio vedere il sorriso dei ragazzi

(Di sabato 24 agosto 2024) A quattro giorni dal via un successo c’è già: la spedizione azzurra alledi– in programma dal 28 agosto all’8 settembre – sarà la più numerosa di sempre con 141 atleti, ventisei in più del Team Italia di Tokyo 2020. Un successo “che testimonia quanto le federazioni in primis, ma anche le società sportive, i gruppi sportivi militari, i corpi civili e i tecnici, abbiano lavorato in maniera egregia in questi anni: è stato fatto un lavoro eccezionale”, le parole di, Capo Missione ae Segretario Generale del Comitato Italiano Paralimpico, intervenuto ai microfoni di Sportface.it. Segretario, la spedizioneda 141 atleti aè una sorpresa per il movimento paralimpico italiano? Siamo ottimisti per natura, ma non nascondo che avevamo fatto una previsione leggermente inferiore.