Morto Ottaviano Del Turco addio all’ex presidente dell’Abruzzo e ultimo segretario del Partito socialista

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 agosto 2024 – Lutto nel mondo della politica. ÈDel, exdella regione Abruzzo, vicedella Cgil e poidel(Psi) ed ex ministro delle Finanze dal 2000 al 2001. Aveva 79 anni. A dare la notizia è stato il figlio Guido in un post su Facebook. "Ciao papà. Ti ho voluto bene. Tanto. E grazie per avermi fatto stare accanto a te per 15 anni, quando il mare è andato in burrasca", ha scritto. Politico e sindacalista, Delera nato a Collelongo, in provincia de L'Aquila. È statoaggiunto della Cgil con Luciano Lama nel 1983, poinazionale del Psi, tra il 1993 e il 1994, e ministro delle Finanze del governo Amato (2000-2001). Ha ricoperto anche il ruolo didella Commissione parlamentare Antimafia dal 1996 al 2000 edella Regione Abruzzo (2005-2008).