Milan la cura Ibra-Fonseca funziona | sconfitta 2-1 a Parma

(Di sabato 24 agosto 2024) Ildinon sembra riuscire a ingranare la marcia giusta in questo campionato. Prima il pareggio all’esordio con l’ottimo Torino di Vanoli (2-2), ora lacon ildi Pecchia.finisce 2-1. Ilparte fortissimo, con Man che trova il gol sul cross basso di Valeri al 2?. Fino al 30? dominio dei padroni di casa, poi i rossoneri si svegliano e iniziano a fare la loro partita. A fine primo tempo ilspreca l’occasione del 2-0. Il gol del pari delarriva con Pulisic al 66?. Ma ilrecupera in fretta e fa il secondo gol in contropiede: cross di Almqvist per Cancellieri. L'articolo, la2-1 ailNapolista.