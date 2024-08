Maxi sequestro di rame rubato due arresti per ricettazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Bologna, 24 agosto 2024 - Dueperdi ben 1.500 chili lordi di. È successo ieri pomeriggio in via dell’Industria, dove la polizia, seguendo un’auto sospetta, ha potuto assistere allo scambio della merce tra due romeni (uno dei quali si è però poi dato alla fuga) e un italiano. I due infatti hanno scaricatogià ripulito dall’auto e l’hanno caricato sul furgone Ducato dell’italiano, un imprenditore di 54 anni che tratta metallo nel Nord-Est Italia e con precedenti di polizia per tentata estorsione, truffa e furto in appartamento. Sul furgone, c’erano già numerosi chili diancora rivestito con la gomma di protezione.