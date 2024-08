Lukaku al Napoli | Decisivo l’intervento di De Laurentiis Il retroscena

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 24 agosto 2024)chiude per, il ds Manna ha giocato un ruolo chiave. Deapprova l’offerta finale. Romeluè un nuovo giocatore del. Con questo accordo, ilsi assicura un attaccante di livello internazionale, regalando ad Antonio Conte il centravanti tanto desiderato per la nuova stagione. Il Corriere dello Sport, ha rivelato i dettagli dell’operazione che ha portato l’attaccante belga in azzurro: “I dettagli: ile il Chelsea hanno definito un’operazione a titolo definitivo per 30 milioni di euro, più una percentuale sull’eventuale futura rivendita che, secondo una serie di parametri, scalando le montagne potrebbe arrivare anche a 15 milioni di euro.