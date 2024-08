LIVE America’s Cup 2024 Preliminari in DIRETTA | Luna Rossa domina Ineos Britannia e ipoteca la finale con i neozelandesi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:46 Molti sorrisi sui volti dell’equipaggio di. Evidentemente anche Spithill, Bruni e compagni hanno fatto i calcoli in vista della. 15:42 Terza vittoria in 4 regate per, che vola al comando della classifica al pari di New Zeland. Proprio iattendono Alinghi per l’ultimo match race di giornata. In caso di sconfitta degli elvetici sarà ufficiale latra Team New Zeland e. 15:40 23’56” il crono impiegato dall’imbarcazione italiana per completare i sei lati, a conferma del calo del vento. Taglia il traguardocon 46 secondi di ritardo.VINCE! 15:36 Continua a calare il vento sul campo di regata, ma per questo match race i problemi sono stati davvero limitati. Ultimo lato di poppa ora per