L’Atletico Foiano cala l’asso e si assicura Masone | Li ho scelti col cuore e spero di renderli orgogliosi

Ambizioni importanti e per renderle realtà serviva il classico colpo da novanta, l'acquisto che sposta gli equilibri in un torneo difficile come quello di Seconda Categoria. Lunghi corteggiamenti, un telefono che ha iniziato a squillare sin dal divorzio col San Giorgio fresco di promozione in Prima categoria. C'era solo da scegliere per Nicolae alla fine il giorno dell'inizio della nuova avventura è arrivato con la firma che lo legherà nella prossima stagione all'Atletico. Per il capocannoniere della scorsa stagione in maglia oro-nero del San Giorgio, riparte una nuova avventura con la consapevolezza di poter ancora dare un grande contributo a una formazione ambiziosa e che ha voglia di primeggiare nel prossimo campionato. E in fondo, la garanzia sta proprio nella scelta di certi giocatori.