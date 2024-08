La musica del futuro racconta storie con i suoni Intervista a Paola Samoggia la compositrice che ha messo in musica le idee del Nobel Yunus

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024)è musicista ebolognese, ma di respiro internazionale. Formazione classica in Conservatorio, studi di informatica, ama l’improvvisazione, i ritmi jazz, la sperimentazione. Creatrice di colonne sonore, dà alla suauna valenza artistica e sociale importante. Nelle sue composizioni ha affrontato temi drammatici quali la povertà e le morti per incidenti sul lavoro. Le piace “re” con i, lavorare con altri artisti e soprattutto con le immagini. Adora la danza e le coreografie. Presta un’attenzione maniacale alle sincronizzazioni quando lavora con i video, ama poco le performance live, che non sempre consentono questa precisione., cheè lei? come si definisce? Sono una“libera”: utilizzo la tecnologia, combino suono e rumore, e generili diversi.