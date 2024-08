La forza dell’oro e delle sue caratteristiche uniche

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 24 agosto 2024) Fra le varie asset class sulle quali è possibile investire, l’oro quest’anno brilla. Dal 1 di gennaio la performance in euro del metallo giallo è del 21%, meglio della borsa americana e con una volatilità assai minore come da noi misurato in Banca Patrimoni Sella & C. Un fenomeno sporadico? Non proprio: a tre anni l’oro guadagna il 48%, a dieci anni il 135%. Niente male per un asset che non dà reddito, ma che svolge da sempre il suo ruolo di riserva di valore. Oggi però non vogliamo annoiarvi con i motivi che aiutano il metallo giallo a salire e che si sono succeduti nel tempo: la nascita degli ETC sull’oro (2003 ad opera dell’australiano Graham Tuckwell, un vero mago) che hanno reso l’acquisto molto più semplice e canalizzato tonnellate e tonnellate di investimenti nel tempo.