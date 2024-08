Il caso doping? Sinner accolto così allo steadio Arthur Ashe | uragano sul mondo del tennis | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Applausi e ovazione:il pubblico dell'di Flushing Meadows haJannik. Il numero 1 delha svolto i primi allenamenti in vista dello US Open 2024.si è allenato con Lorenzo Musetti e Grigor Dimitrov, osservato dai coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi. Bello e significativo l'applauso riservato all'italiano all'ingresso sul campo. Una dimostrazione d'affetto importante e ben accolta dopo l'assoluzione per la positività al Clostebol. Jannik si è poi sottoposto a una doppia seduta di allenamento con l'amico Hubert Hurkacz: un'ora sul Centrale, poi un'altra sul campo di allenamento 3. Con Dimitrov,non ha giocato un set di allenamento ma solo palleggi per affinare i colpi da fondo e a rete. E' apparso concentrato, ancora cauto nella ricerca della palla dalla parte del diritto dopo i problemi all'anca.