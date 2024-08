Il 2024 è un anno speciale Quella vittoria nazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Ilcelebra il trentesimo anniversario di quello che può essere considerato il più importante avvenimento dal punto di vista mediatico vissuto dal Pontedera nella sua storia. Un avvenimento, per la precisione una partita, che ha letteralmente fatto conoscere la squadra granata in tutto il pianeta: laper 2-1 in amichevole sulladi Arrigo Sacchi che a Coverciano si stava preparando per i mondiali negli Usa. Era il 6 aprile 1994. L’eco di quel clamoroso successo, sancito per la squadra del presidente Luciano Barachini e allenata dall’emergente Francesco d’Arrigo dalle reti di Rossi e Aglietti nel primo tempo (Massaro per gli azzurri nel secondo), fece il giro del mondo grazie agli organi di informazione, tv e giornali, con la Gazzetta dello Sport che titolò in prima pagina un memorabile "Ai mondiali il Pontedera".