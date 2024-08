Giornate delle Ville Venete appuntamento dal 18 al 20 ottobre

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di sabato 24 agosto 2024)che ritorna anche quest’anno con le. In Friuli-Venezia Giulia e in Veneto da tre anni si celebra questo patrimonio architettonico unico al mondo realizzato tra il XV e il XIX secolo. Ad organizzare questoè l’Associazione per lein collaborazione con l’Istituto regionale. Le date sono dal 18 al 20e l’idea è quella di fornire a chi si recherà lì momenti di relax e benessere. C’è una novità quest’anno che colpisce: lo spazio dato ai proprietaridimore che potranno essere conosciuti tramite dei video realizzati durante le tre tappein Tour dello scorso luglio. Aggiornamento ore 8.30 Tra le varie novità, anche quella della “linea del tempo” che ripercorre la storia della città di Venezia dalla sua fondazione, anno 421, fino ai giorni nostri.