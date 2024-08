Germania | un attacco terroristico nella città di Solingen

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 24 agosto 2024): «undi. Il bilancio provvisorio è di tre i morti e otto i feriti Una serata di festa si è trasformata in tragedia a, dove un uomo armato di coltello ha attaccato indiscriminatamente i passanti durante le celebrazioni per il 65° anniversario della. L’aggressione, avvenuta intorno alle 21.45, ha provocato morti e feriti, alcuni in gravi condizioni. Sarebbero «almeno tre i morti e otto i feriti», di cui cinque in gravi condizioni». Le vittime, secondo quanto trapelato, sono una donna e due uomini, tutti del posto. Sempre secondo Bild, la polizia «parla di un». Le autorità locali hanno confermato che l’aggressore è ancora latitante e hanno lanciato un appello alla popolazione per segnalare eventuali avvistamenti.