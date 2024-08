Franco Carboni | Gallardo molto chiaro Grazie a Dio è arrivato il Venezia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)ha espresso le sue prime parole dopo la clamorosa svolta della sua esperienza al River Plate, con un prestito durato soltanto un mese prima della rottura definitiva: ora la sua testa è concentrata solo sul. RITORNO INASPETTATO –è atterrato in Italia, dove lo attende l’iter delle visite mediche e della successiva firma del contratto con il. Il calciatore argentino, che si era trasferito al River Plate soltanto un mese fa, ha spiegato a ESPN i motivi alla base del suo addio al team di Buenos Aires: «Purtroppo è stato un periodopiù breve di quanto mi aspettassi. Erocon tante aspettative, poi ho parlato conqualche giorno fa e lui è stato. Mi ha detto che c’erano troppi giocatori in squadra e per me non c’era spazio».