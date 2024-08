Equitazione | a Valkenswaard i Riesenbeck International fanno loro la tappa di Global Champions League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) La prima vittoria stagionale arriva nei Paesi Bassi, sul campo di gara di. La 13esimadella2024 se l’aggiudicano i tedeschi dei. La line up composta da Philipp Schulze Topphoff e Philipp Weishaupt, rispettivamente in sella a Carla NRW e Coby 8, si è imposta mettendo a referto un crono complessivo di 160.46, impreziosito dal decisivo e unico netto di serata. Alle spalle dei teutonici, in seconda e terza posizione invece, si sono sistemati i New York Empire, secondi a 157.14 ma con 4 penalità, e le Cannes Stars, terze a 160.04 anchecon 4 penalità. Al sesto posto si sono invece piazzati i Rome Gladiators di Lorenzo De Luca, che hanno fermato il cronometro a 159.74 con 12 penalità, con l’azzurro che ha montato prima Don Vito e poi Denver de Talma.