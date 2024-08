È nato | il famosissimo cantante ha fatto l’annuncio il nome scelto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 24 agosto 2024) Social. Ilè diventato papà per la prima volta:della nascita del figlio ai fan è statodal suo profilo social sul quale ha pubblicato una foto tenerissima. Nella caption del post, la pop star ha rivelato anche ilparticolarissimoper il piccolo. () Leggi anche: Il famoso calciatore è diventato papà per la prima volta a 23 anni:Leggi anche: Damiano Carrara diventa papà: arrivano gli auguri di Antonella Clerici Justin Bieber e Hailey Baldwin: la storia d’amore La foto di un piedino e della mano della madre che lo accarezza dolcemente. È questo lo scattoda Justin Bieber per annunciare al mondo che lui e la moglie Hailey Baldwin sono diventati genitori. La coppia aveva annunciato la gravidanza da diverso tempo e i loro fan erano in trepida attesa di conoscere il loro primo figlio.