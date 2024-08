E a Londra è già Natale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Per quanto non sia mai piacevole ricordarlo, il mese di agosto volge al termine e si conclude con quel tipico velo di tristezza che accompagna il periodo della più classica delle vacanze. Si riaprono negozi e uffici, il che corrisponde al rientro di chi ne ha approfittato per viaggiare, ma anche al ritorno dei problemi di cui soffrono le città, caos traffico e ricerca affannosa di parcheggio i più sentiti e sofferti. Sì, perché non tutti sono partiti, in questo mese c’è chi ha lavorato, ma poteva comunque consolarsi pronunciando la fatidica frase: “La città è deserta e la si gira che è un piacere”. Non ci sarà più questa consolazione che ha aiutato a far digerire le temperature africane, spingendo molti a trovare refrigerio là dove l’aria condizionata simulava l’effetto bosco in alta quota. Un’illusione, certo, ma in fondo anche di queste si campa.