Darmian | Il mio momento migliore Inter la strada è lunga

(Di sabato 24 agosto 2024) Matteo, dopo il gol che ha aperto le danze a San Siro contro il Lecce, ha commentato i tre punti a Rai Due. L’esterno dell’si è soffermato sull’attuale condizione fisica dei nerazzurri. IMPORTANTE – Archiviata la vittoria a San Siro nella seconda giornata di Serie A, Matteo– autore del primo gol – ha parlato a 90° minuto di Sabato su Rai Due. Queste le sue parole: «Gol importantissimo? Sto bene e mi diverto, con questo gruppo diventa tutto più facile.? Forse sì, come ho già detto mi sento bene con tutti, ho la fiducia dei compagni e dell’allenatore. Non c’è cosa, cerco di fare del mio meglio. Cerco di farmi trovare pronto, che sia per tutta la partita o per qualche minuto. Dopo il pareggio contro il Genoa volevamo tornare alla vittoria, oltre ai tre punti oggi anche una bella prestazione. La, dobbiamo continuare così.