Chi era il ragazzo morto stritolato nel compattatore | preso per sostituire chi era in vacanza

(Di sabato 24 agosto 2024) Monza – Ilegizianonelin cui era rimasto incastrato martedì pomeriggio ha un nome e un cognome. Si chiamava Moustafa Kamel Hesham Gaber. La Procura di Monza ha sciolto le riserve dopo essere riuscita ad avvertire i parenti, i genitori e, di sicuro, un fratello. Molto altro non si sa. Se non che Moustafa viveva a Cinisello Balsamo ed era felice dopo aver ottenuto alla fine di giugno un contratto di lavoro interinale, “somministrato” dall’agenzia Lavoro Group di Milano per andare a fare le sostituzioni estive alla Corioni srl, ditta specializzata in servizi ambientali e in particolare nel trattamento dei rifiuti. Era proprio lì che mercoledì, pochi minuti prima delle 16, Moustafa, mentre lavava il macchinario, è stato risucchiato dal nastro trasportatore ed è stato