Cavalieri Puglia docet | | Saremo tra le migliori

(Di sabato 24 agosto 2024) Ben figurare contro Vicenza in Coppa Italia, rincorrendo la prospettiva di una vittoria prestigiosa che darebbe ulteriore carica al gruppo. Senza dimenticare però il campionato, con l’obiettivo che (nonostante la nuova formula del torneo e il conseguente innalzamento del livello medio delle contendenti) resta quello di sempre: lavorare per raggiungere i playoff, per quella che sarebbe la terza volta consecutiva. Per iUnion è tempo di tornare in campo, visto che dopodomani il tecnico Alberto Chiesa radunerà il gruppo per dare il via alla terza ed ultima fase della preparazione pre-campionato.