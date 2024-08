Carabanchel | la Soho di Madrid rigenerata dall’arte contemporanea e dalla creatività

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 24 agosto 2024) Life&People.it Il quartiere diè uno dei distretti più antichi e popolosi di, situato a sud-ovest del centro città, comprende sette quartieri della capitale spagnola ed è diviso in due zone principali:Alto eBajo. Vanta una storia che risale all’epoca medievale, ma è conosciuto non tanto per la sua ricca eredità storica, quanto per il vibrante sviluppo artistico che ha caratterizzato la sua evoluzione negli ultimi decenni. Una rivoluzione fatta di arte e cultura che ha salvatoda quartiere industriale spopolato trasformandolo in uno dei motori e laboratori d’arte urbana tra i più cool d’Europa, tanto da guadagnarsi l’appellativo dispagnola.