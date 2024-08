Calciomercato Milan Yacine Adli cerca squadra | spunta l’ipotesi Qatar  La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 24 agosto 2024)è in uscita dai rossoneri ed è ancora inancheUna settimana al termine della sessione estiva diè ancora indi una nuova sistemazione. Il mediano franco-algerino è, infatti, in uscita dal, visto che mister Paulo Fonseca non lo considera come un giocatore chiave. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore 23enne starebbe prendendo in considerazione anche la pista che porta in. Nelle scorse ore, il giocatore aveva fatto sapere che non avrebbe accettato un trasferimento in Arabia Saudita, convinto di poter restare in Europa, magari in Premier League o in Ligue 1. Occhio, però, anche a possibili offerte che potrebbero arrivare da alcune squadre del. Per, la dirigenza del Diavolo chiede una cifra vicina ai 15 milioni di euro.