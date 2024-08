Bastano 47 secondi per decidere un’elezione E Kamala Harris lo sa bene

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 24 agosto 2024) Trenta. O poco più. E’ quello che in America ci vuole per perdere o vincerelo sa. Succedeva nel 2010. Lei era agli inizi della carriera politica che l’avrebbe portata ad essere nominata vicepresidente, e ora candidata alla presidenza. Si votava per la carica di procuratore generale della California. In America i giudici sono eletti. Sono politici per istituzione. Lei era in svantaggio. Faticava a scrollarsi di dosso l’etichetta di eccesso di “liberalismo”, lì sinonimo di estremismo di sinistra. La stessa che ora le appiccica il suo avversario Donald Trump. Le finanze della sua campagna erano agli sgoccioli, praticamente sull’orlo della bancarotta. Aveva un avversario repubblicano formidabile, popolarissimo: Steve Cooley, il procuratore distrettuale di Los Angeles.