Basket femminile | Italia travolta dalla Spagna nella finale 3-4 posto degli Europei Under 16

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024) Sconfitta durissima nelle proporzioni per l’per il 3° e 4°16 di. La squadra azzurra, guidata da Giovanni Lucchesi, si è trovata a dover subire un durissimo 38-80, che ieri aveva perso la vera e propria semid’élite contro la Francia, più tardi protagonista contro la Finlandia in. Per l’subito inizio shock, nel senso che lava subito sul 2-8 con tanta Okafor nei primi 4 minuti, Diaz la segue e nemmeno un’ispirata Olandi riesce a porre un freno. Ci pensa infine Dike a spingere verso l’11-26 dopo 10? le iberiche. Le azzurre non riescono a reagire, e anzi si trovano in più di un’occasione sull’orlo del -20 con Segura che tende a fare ciò che vuole. A metà gara è 24-42.