Astronauti bloccati sulla Iss torneranno con SpaceX rientro previsto a febbraio

(Di sabato 24 agosto 2024) Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - La Nasa riporteràTerra lo Starliner della Boeing senza gliButch Wilmore e Suni Williams a bordo. I due,dal 5 giugnoStazione spaziale internazionale (Iss) per problemi tecnici alla Starliner, la navicella costruita da Boeing, continueranno la loro missione come parte dell'equipaggio della Expedition 71/72 fino a2025 e poia casa a bordo di una navicella spaziale Dragon con altri due membri dell'equipaggio assegnati alla missione di, Crew-9. Lo comunica la Nasa. Si prevede che Starliner potrà lasciare la stazione spaziale per effettuaree atterraggio autonomi all'inizio di settembre. "Il volo spaziale è rischioso - dichiara l'amministratore della Nasa Bill Nelson - Un volo di prova, per sua natura, non è né sicuro né di routine.