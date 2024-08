Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida si sono lasciati | L’amore è un’altra cosa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 24 agosto 2024) “Sì è vero, non stiamo più insieme”. Così, sorella di Giorgiaa capo del governo, ha annunciato la separazione dal compagno. Un amore che sembrava andare a gonfie vele dopo le voci di una vacanza insieme alla Presidente in Puglia e che sembrava essere solidamente ancorata alle idee e alla fede politica dei due. “”, ha detto la responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia.siUn amore nato tra le fila del partito, nutrito dall’impegno politico nello stesso schieramento. Traè finita. Un periodo non facilissimo per l’amata sorella di Giorgia: proprio nel mese di agosto la donna è stata al centro di alcune presunte attenzioni da parte della magistratura.