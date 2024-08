Accoltellati a caso in piazza è terrorismo Germania sotto choc | 3 morti a Solingen

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024): è di 3e 5 feriti gravi il bilancio provvisorio di un attacco con coltello da parte di una persona non ancora fermata e identificata nella città diin. L'uomo, in fuga, ha "accoltellato persone a" ma mirando sempre deliberatamente al collo, per uccidere. L'attacco è avvenuto in occasione dei festeggiamenti per i 650 anni della città della Renania Settentrionale-Vestfalia, a Fonhof, unadel centro. La festa è stata sospesa. Sul posto sono intervenuti decine di agenti con mezzi speciali e un elicottero sta sorvolando la zona alla ricerca dell'autore dell'attacco. Secondo la polizia, come riporta Bild, non si sarebbe trattato dell'aggressione da parte di un folle ma di un attacco probabilmente a sfondo terroristico. Secondo le informazioni, l'autore avrebbe aggredito i visitatori direttamente davanti al palco.