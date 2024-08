Vuelta a España 2024 il borsino della tappa di oggi | l’Alto del 14% impedirà la volata?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) Settima, con un’altra frazione di media montagna aperta a tantissimi risvolti. Sono 180,5 i chilometri da affrontare per la carovana dalla partenza di Archidona all’arrivo di Cordoba. Per gran partegiornata non ci saranno difficoltà altimetriche, con una strada comunque quasi mai in pianura e sempre ricca e densa di mangia e bevi. Si inizierà a fare sul serio negli ultimi 50 km, dopo lo sprint intermedio posto proprio a Cordoba, che farà da apripista all’unico GPM di giornata:del 14%. Un nome che è tutto un programma per la salita di 7,4 km al 5,6%, ma con un picco al 14% davvero tremendo. Dallo scollinamento mancheranno circa 25 km al traguardo, la prima parte di discesa e gli ultimi diecimila metri di pianura.