Un camp della Protezione Civile per responsabilizzare i ragazzi

(Di venerdì 23 agosto 2024) Grande successo per ildei bambini con l’Associazione di volontari diPegaso ODV di Malalbergo, guidata dal presidente Andrea Bulgarelli. L’iniziativa, "o Scuola Anch’io sono la" 2024, organizzato dal Dipartimento Nazionale di, era patrocinato dal Comune di Malalbergo. Questo progetto ha come obiettivo quello di stimolare e fornire la consapevolezza di cittadinanza attiva, trasmettere l’importanza del rispetto per l’ambiente e crescere in ciascuno deiun senso di responsabilità. I trentatra i 10 e 16 anni, selezionati su più di cinquanta iscrizioni, hanno vissuto cinque giorni ricchi di attività educative e pratiche. Hanno dormito in tenda collaborando attivamente alla quotidianità delo, stando fianco a fianco come una piccola comunità, supervisionata dai volontari.