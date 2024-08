Turista sniffa cocaina sulla scalinata del teatro Signorelli il video diventa virale

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 23 agosto 2024) Unscioccante che mostra un, apparentemente di lingua tedesca, mentredela Cortona èto, scatenando indignazione tra i cittadini. L’episodio, avvenuto poco dopo la mezzanotte, ha visto l’uomo chiedere monete ai passanti prima di consumare la droga sotto gli occhi attoniti di famiglie con bambini presenti in piazza. Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha condannato duramente l’accaduto, chiedendo un intervento urgente per contrastare l’abuso di droga e lo spaccio nella città. “Cortona è cultura, arte e buon vivere, non possiamo permettere che la nostra immagine venga infangata così,” ha dichiarato Meoni. Sono in corso accertamenti per identificare il responsabile e prevenire ulteriori episodi simili.