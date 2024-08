Torna il trofeo di vela Giorgetti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Si svolgerà domenica, al circolo Amici della"Mario Jorini" di Porto Recanati, la sesta edizione delGiorgio. Si tratta di una regata open e cioè aperta a tutte le barche acon lunghezza media dai due ai sette metri, e condotte da un equipaggio singolo o di coppia. Inoltre, per la gara verrà redatta una speciale classifica Overall con i tempi compensati. Al vincitore sarà assegnato ilchallenge, che sarà conservato dal suo circolo velico di appartenenza per 11 mesi, per poi essere riconsegnato al circolo Amici della, in palio per il vincitore della prossima edizione. Tra l’altro, ilriporta incisi i nomi dei vincitori di tutte le precedenti competizioni, seguendo le modalità della più famosa regata velica al mondo, la Coppa America.