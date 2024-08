Studente di buona famiglia scippa l’orologio di lusso alla turista | Scusate sono malato di Rolex

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Milano, 23 agosto 2024 – Diciott’anni appena, milanese, incensurato,e dibenestante. Davvero singolare la versione che ieri mattina ha dato in aula per spiegare il suo gesto: lui è appassionato ditanto da essersene tatuato il logo su un braccio; e così quando a Milano Marittima ne ha visto uno al polso di una ragazza, glielo hato. Una scippo finito in rapina visto che la giovane - una 26enneirlandese in questi giorni in vacanza in riviera in una struttura di Lido di Savio - è caduta facendosi male (prognosi di tre giorni). Non solo: il ragazzo, in separato fascicolo, risulta anche essere indagato (qui a piede libero) per violenza sessuale in ragione di un palpeggiamentostessa ragazza. Su quest’ultimo fronte, il 18enne ha invece strenuamente negato.