Skriniar esubero del PSG in Francia certi | ‘C’è una rivale dell’Inter!’

(Di venerdì 23 agosto 2024) Milanmesso alla porta dal PSG, che lo considera unal pari di altri quattro compagni. L’ex Inter piace a due big, una gioca in Serie A. EPILOGO – Avventura già al capolinea pera Parigi. Il PSG, infatti, come già riportato stamani lo ha messo alla porta al pari di altri tre compagni: Manuel Ugarte, Carlos Soler, Danilo Pereira e Nordi Mukiele. Il quintetto non rientra più nei piani tecnici di Luis Enrique, che non li ha convocati per il match di questa sera contro il Montpellier. Dunque, prosieguo di carriera da dimenticare, fino ad oggi, per. Lo slovacco, amato a San Siro, ha deciso lo scorso anno di lasciare a parametro la Beneamata. Il resto è storia: disastri a mai finire ine adesso si trova pure con le valigie in mano. Su di lui, scrive Le Parisien, ci sono due squadre: la Juventus e il Bayern Monaco.