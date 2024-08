Silvestri M5s | Macché scissione Restiamo uniti nel centrosinistra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Onorevole Francesco, capogruppo 5 Stelle alla Camera, l’altolà di Beppe Grillo su nome, simbolo e limite dei due mandati prelude a una resa dei conti che potrebbe risolversi in unanell’assemblea costituente di ottobre? "Mi pare che Grillo abbia legittimamente espresso la propria sensibilità, com’è sua prerogativa, in qualità di fondatore. D’altro canto Giuseppe Conte è stato estremamente chiaro riguardo al fatto che la Costituente non porrà né subirà paletti su nulla. Eventuali scissioni mi sembrano fantasie giornalistiche. Anzi: non ho mai visto i gruppi parlamentari così. Siamo fieri dei 15 anni spesi su questione morale, ambientalismo, politiche sociali, lavoro, sanità. Con la costituente vogliamo confermare l’impegno su queste traiettorie, che sono ancora attuali, e aggiungere le novità per i prossimi 15.