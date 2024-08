Sacra Sindone le analisi non mentono | ecco a quando risale

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 23 agosto 2024) Un nuovo studio sulla, conservata nel Duomo di Torino, pubblicato sulla rivista Heritage, parrebbe fornire nuove certezze sulla sua datazione Alcune delle informazioni più recenti a sostegno dell’autenticità dellaprovengono da un recente studio di alcuni scienziati italiani e descritti sulla rivista Heritage, che avrebbe definitamente calcolato che il tessuto potrebbe avere circa 2 mila anni, anziché avere circa sette secoli come era stato ipotizzato in precedenza. Una nuova datazione per la– Cityrumors.it – Laconservata a Torino, è una delle più importanti reliquie cristiane e nel corso dei secoli, ha sempre fatto discutere scienziati e credenti sulla vera provenienza e “appartenenza” di quella particolare immagine del corpo del figlio di Dio.