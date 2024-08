Ritorno dalle ferie amaro il prezzo del caffè al bar potrebbe arrivare a 2 euro | ecco perché

Leggi tutta la notizia su tpi

All'origine del probabile aumento c'è il costo sempre più elevato della materia prima: "Siamo sempre nella tempesta, il mercato continua a essere caratterizzato da un prezzo del caffè verde che è molto volatile e da un trend rialzista senza precedenti. Oggi il caffè verde costa 245 cents per libbra, il 66% in più dell'anno scorso, oltre il doppio rispetto a 3 anni fa. E questo ci spiega perché in tre anni il costo della tazzina del caffè che beviamo al bar è aumentato del 15%, e adesso costa in media un euro e mezzo in Italia.