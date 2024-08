Perché la moda ha avuto un ruolo rilevante all’interno della convention democratica

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 23 agosto 2024) Quando a Robin Givhan fu consegnato il premio Pulitzer per il giornalismo di critica, nel 2006, le motivazioni del comitato per questo onore recitavano che il meritocronista nativa di Detroit era quello di aver redatto pezzi che «sono saggi arguti e oculati che trasformano la critica diin critica culturale». Sarà forse per questo che in America la critica di, soprattutto quando è accostata all’analisi del guardaroba del potere, è presa assai sul serio: ciò che non viene detto, ma viene mostrato, è in fondo una sottaciuta dichiarazione d’intenti. Meglio di tutti lo ha spiegato la fashion director del New York Times Vanessa Friedman, nel pezzo “Why we cover what politicians wear”, scritto nel 2020 all’albanomina di Kamala Harris come candidata a vicepresidente. «C’è un motivo se usiamo espressioni come “palco nazionale” o “teatropolitica» spiega Friedman.