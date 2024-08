Perché ho ucciso 4 anziani aiutatemi a non farlo più | badante killer confessione horror

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Undi 47 anni ha confessato 4 omicidi consegnandosi di fatto ai carabinieri di Caserta. L'uomo ha fatto i nomi delle vittime, indicando anche luoghi e date delle sue azioni. Glia cui avrebbe dovuto prestare le cure sarebbero stati uccisi attraverso la somministrazione massiccia di farmaci antitumorali o antidolorifici. Ai quattroil 47enne avrebbe somministrato ripetutamente e in un ampio lasso temporale una dose quadruplicata rispetto a quella prescritta. E avrebbe giustificato le sue azioni dicendo di essere stato spinto da "una profonda compassione e pietà" per le persone che assisteva. “Volevo porre fine alle loro sofferenze.a non uccidere più”, avrebbe detto ai militari. Al momento sul suo racconto sono in corso gli accertamenti degli investigatori.