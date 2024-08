Oroscopo Paolo Fox 24 agosto 2024 | Luna in Toro Scorpione tempestoso

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di venerdì 23 agosto 2024) L'diFox del 24vede lainmovimentare un po' la giornata di tutti i 12 segni dello zodiaco. Dall'Ariete al Pesci, le stelle hanno davvero molto in serbo. Scopriamo che cosa dovrebbe succedere attraverso le previsioni astrologiche diFox di sabato 24, ricordando anche di osservare il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.24diFox: Ariete,, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete invita a lasciarsi alle spalle ogni difficoltà , anche perché in giornata godrai di una buona forma generale. Rilancio favorito: cerca di impegnarti fino in fondo e sfruttare questo periodo di ascesa.- L'diFox delevidenzia come lanel tuo segno possa causarti degli sbalzi d'umore indesiderati. Sarà bene rimandare a mercoledì gli impegni.