Molinarolo la saltatrice con l’asta insultata per il suo fisico body shaming | Denuncerò tutti

Il Corriere della Sera intervista Elisa con, sesta alle Olimpiadi, vittima di, di continue offese e insulti sui social per il suo aspetto. Come ad esempio questo: «Certo che se avessi un da atleta avresti potuto fare molto meglio — è lo sproloquio che le ha dedicato un hater in un messaggio privato sui social — con quel sedere sei impresentabile». Invece di lasciarsi abbattere, l'atleta veronese classe 1994 ha risposto pubblicamente, di fronte alla platea dei social, ricordando l'importanza di non farsi condizionare da chi critica l'aspetto. Il è una violenza che non conosce sesso, peso e nazionalità. Secondo lei, da cosa nasce?: «Frustrazione, noia, cattiveria.