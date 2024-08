Mercato gli affari ufficiali | tutti gli arrivi e le partenze nelle 20 squadre di Serie B|Calciomercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

SALERNITANA: Sepe (p, Lazio fp), M. Coulibaly (c, Palermo, fp), Gentile (d, Fiorentina), Njoh (d, svincolato), Tongya (c, Odense), Dalmonte (a, Vicenza), Kallon (a, Verona), Amatucci (c, Fiorentina), Ghiglione (d, Cremonese), Velthuis (d, Sparta Rotterdam), Braaf (a, Verona), Verde (a, Spezia), Ruggeri (d, Lazio), Tello (c, Catania), Soriano (c, svincolato), Reine-Adelaide (c, RWD Molenbeek).: Tchaouna (a, Lazio), Ochoa (p, fc), Stewart (a, Radnicki), Gyomber (d, fc), Bohinen (c, Genoa), Iannoni (d, Perugia), Pierozzi (d, Palermo), Pirola (d, Olympiacos), Ikwuemesi (a, Oud-Heverlee Leuven), Motoc (d, Athens Kallithea), Kastanos (c, Verona), Lovato (d, Sassuolo), L. Coulibaly (c, Lecce), Dia (a, Lazio). Allenatore: Giovanni Martusciello (nuovo).