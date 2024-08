Luigi Laraspata è il nuovo comandante della sezione operativa della Guardia di finanza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nei giorni scorsi vi è stato il passaggio di consegne tra il Luogotenente cariche speciali Antonio Santucci e il tenentenavaledidi San Benedetto. È la prima volta che il comandopredettaviene assegnato ad un ufficiale del corpo delle fiamme gialle. Nato a Bari e coniugato, il tenenteha intrapreso la carriera militare nel 2013, dapprima come ispettore e, dal 2016, ha frequentato il 15esimo corso del ruolo Normale del comparto Aeronavale presso l’Accademiadi, conseguendo la specializzazione didi unità e stazione navale. Laureato in Giurisprudenza e Relazioni Internazionali per lo Sviluppo Economico ha, inoltre, conseguito il Master in Relazioni Internazionali e Studi Strategici.