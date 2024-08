Letizia di Spagna il look rilassato E cede alle tendenze con la borsa crochet

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 23 agosto 2024) Se tutti la considerano un’icona di stile un motivo ci sarà:didifficilmente fa scivoloni quando si tratta di moda, e anche questa volta non ha deluso le aspettative. E così, prima di riprendere gli impegni istituzionali, la Regina e Felipe si sono concessi una passeggiata per le strade di Madrid, durante la quale ha sfoggiato uninformale e perfetto per le vacanze. Il pezzo forte? La, di grande tendenza in questa estate 2024.diinformale perfetto per le vacanze Vacanze agli sgoccioli perdi: dopo essere volata a Parigi per le Olimpiadi e aver trascorso insieme a tutta la famiglia qualche giorno di relax come di consueto a Palma di Maiorca – dove ha sfoggiatofloreali e non solo – la Regina è tornata a Madrid dove a breve riprenderà gli impegni ufficiali.