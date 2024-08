L' errore umano al centro dell' inchiesta Lynch voleva vendere lo yacht

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 23 agosto 2024) Presunte omissioni e scelte sbagliate, dunque, anche in relazione alla possibile assenza di una persona di guardia in plancia, o ai passeggeri ancora nelle cabine che dovevano invece essere allertati e radunati in salone; è un dato che tra i 15 superstiti 9 siano i componenti'equipaggio sui 10 complessivi, e 6 i passeggeri sui 12 che erano a bordo. Tra gli altri aspetti da valutare, i motori spenti, il portellone di poppa, forse aperto, e la mancata attivazione in tempo utile del sistema che avrebbe dovuto sigillare il veliero di 56 metri, impedendo, come è avvenuto, che venisse imbarcata rapidamente una grande quantità d'acqua. Emergerebbe una impreparazione e una sottovalutazione'allerta meteo: il comandante neozelandese James Cutfield, 51 anni, avrebbe del resto detto che non si sarebbe accorto'arrivoa tempesta.