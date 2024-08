L' altolà di Grillo non accende gli animi della base del M5s

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 23 agosto 2024) AGI - Il radicamento territoriale, prima ancora che nome e simbolo. È questa la priorità di iscritti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle che emerge dalla lettura delle proposte che stanno arrivando sulla piattaforma messa a disposizione per la Costituente. In ventiquattro ore sono state ben oltre mille le idee portate dalla. Idee che costituiranno, nella seconda faseCostituente, materia per definire il Movimento che verrà e che sarà 'varato' dalla plenaria del 19 e 20 ottobre. La comunità, intanto, risponde in maniera forte e immediata, osservano con soddisfazione dal quartier generale M5s. Assieme al radicamento e al rafforzamentopresenza M5s sui territori, c'è il tema delle regole sulle candidature e sulle parlamentarie. La selezioneclasse dirigente, a scorrere le proposte, sembra preoccupare lache chiede di ragionare su nuovi strumenti.