Kate Middleton ultime notizie | la casa degli ex Sussex scartata perchè troppo Meghan

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 23 agosto 2024), insieme alla famiglia, potrebbero essere di nuovo in fase di trasloco. Dopo aver lasciato la residenza di Kensington Palace nel 2022 per ritirarsi nell’angolo più tranquillo di Adelaide Cottage, una decisione che sembrava perfetta per una famiglia desiderosa di privacy, ora pare che i Duchi di Cambridge stiano cercando ancora una nuova sistemazione. La ragione? I tre piccoli reali – George, 11 anni, Charlotte, 9, e Louis, 6 – stanno crescendo, e con loro le esigenze di spazio. La scelta non è affatto semplice. Il Royal Lodge, attualmente occupato dal Principe Andrea, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per chi è alla ricerca di una reggia all’altezza del proprio status, ma c’è un ostacolo: larichiede importanti lavori di ristrutturazione, un pensiero che non entusiasma la coppia.